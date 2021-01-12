國內首宗產業研發中心BOT案今簽約！國泰人壽與永聯物流開發共同出資設立的「國泰產業研發中心股份有限公司」12日宣布與國立臺北大學合作，一起打造「臺北大學建國校區產業研發中心新建營運移轉案」。國泰產業研發中心董事長張仁和表示，此案將興建地上12樓、地下2樓的「產業研發中心大樓」，預計2025年完工啟用，預估年化投報率（IRR）在4％以上。

張仁和指出，此次由臺北大學提供建國校區的土地，引入國泰產業研發中心資金及營運管理，創造國內首宗「產業研發中心BOT」案，前期鎖定「金融科技」、「都市發展與不動產」、「新零售與供應鏈管理」及「數位數據與科技發展」四項領域的產業公司進駐，收益將來自共享辦公室、附屬商業設施、及學校配合的消費美食街等，等北大同意功能規劃、拿到北市府建造執照後就可動工，預計四年到四年半可完工。

張仁和表示，這塊土地位於建國北路與民生東路交會，現在是台北大學的建國校區，亦即舊有中興法商學院，鄰近國壽的民生建國大樓，未來預計重建成總面積1.5萬坪以上、12層樓高的新大樓，學校可使用500坪、產學研究中心則有1,700坪，這起產業研發中心新建營運移轉案是地上權限50年，將投入45億元進行開發，預計創造3,000個就業機會。

張仁和表示，國壽配合國家發展計畫，以壽險資金擴大參與重大公共建設，看好臺北大學學術研究品質及人才培育能量，因此投資並深耕產學合作發展增進公共利益。透過本案必能創造更多外部效益，從產學鏈結，培育人才，到促進區域經濟發展都是本案產官學公私部門合作多贏的局面。

臺北大學校長李承嘉指出，此案可創多贏，一來資金挹注，可提升辦學品質。就財務收益而言，臺北大學除了興建期間進帳新臺幣5億元開發權利金，預估營運期間每年土地租金與營運權利金收入至少4,645萬元，對於建立永續財務機制、提升教學研究都是重大助力。另外，也有助市容整頓，提升整區商業價值，加上BOT案擴建、產學合作，可帶動經濟繁榮。

李承嘉亦宣布，學校已經擬定各項軟硬體改善計畫，包括將投入臺北大學教學大樓、自強大樓與宿舍整修，提供更優質的進修與推廣教育環境，將臺北校區打造為產業研發、終身學習及住宿學園中心。更將妥善運用本案挹注資金提升優秀教師薪酬福利、爭取更多一流師資加入，亦將用於擴充圖書館藏與資料庫、學生獎助學金、鼓勵國際交流，全面促進臺北大學教學、研究與環境持續升級。

(工商 )