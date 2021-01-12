響應交通部觀光局政策，旅遊電商易飛網推出「春節無壓孝親專案」，即日起正式開跑，除囊括雙北市精選自由行方案外，本次更特別攜手桃園市政府祭出「0元入住」加贈一日遊行程，民眾除每晚最高可享2,000元折扣、相當於0元起即可入住優質旅宿外，更能免費暢遊涵蓋桃園機場及青埔商圈的「牛轉魅力金三角」一日遊，且加購高鐵票再享78折優惠，孝親兼顧荷包，與父母出遊零負擔。

易飛網「春節疏運孝親補助專案」選出台北市、新北市以及桃園市等多家優質旅宿與星級飯店，推出自由行兩天一夜700元起的「春節無壓孝親專案」，並特別攜手桃園市政府加碼多重優惠，共同衝刺桃園觀光。

易飛網說明，凡符合補助資格民眾除可享原觀光局1,500元補助金外，若選擇入住桃園市飯店，更可再獲得桃園市政府加碼的500元補助金，等同於每人每晚最高可享2,000元「雙補助」。以入住日月光國際飯店每人每晚900元為例，若是兩位成人入住一晚僅1,800元，扣除觀光局及桃園市政府的「雙補助」2,000元後，相當於0元即可「無壓」入住，且若加購高鐵票還可再享78折優惠。

易飛網指出，入住桃園市旅客除有機會享前述0元入住方案，更可獲贈價值400元的「牛轉魅力金三角」一日遊，遊程有六大主題分別為大溪老街之旅、桃園購物之旅、龜山手作之旅、蘆竹有氧之旅 、中壢懷舊之旅與龍潭親子之旅，鎖定桃園機場、青埔商圈及經典小鎮、觀光工廠、休閒農場等桃園市特色景點，民眾將可體驗機場巡禮與購物，感受桃園的多元魅力，並與家人留下最深刻的親子記憶。

易飛網進一步說明，本次桃園市加碼補助共有三大特點，包括「不限年齡、不限金額、2月全月份均適用」，凡旅客於易飛網訂購並於2月份入住，每人皆可獲贈桃園市政府所加碼的500元補助金及免費一日遊行程，且春節期間也適用，惟因補助名額有限，有意訂購的民眾須抓緊機會。

考量旅客多元喜好，易飛網亦與喜來登大飯店、福容大飯店、凱撒集團、遠東香格里拉國際大飯店等多家五星級飯店合作，推出兩天一夜至五天四夜不等的自由行方案，讓符合孝親專案補助資格的民眾能把最高補助金額用好、用滿，有意同遊的子女雖沒有交通部觀光局補助，但同享優惠方案，若刷台新信用卡訂購三天兩夜（含）以上行程，每人可再折扣300元。易飛網「春節無壓孝親專案」即日起於易飛網官網正式販售。

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