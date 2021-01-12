資深女星譚艾珍的女兒歐陽靖去年8月生下兒子「新醬」，隨後一家人移居台南，雖然喜歡當地乾爽的氣候，仍有需要適應的地方。歐陽靖11日透露，帶兒子買東西時為求方便，決定搭計程車返家，結果答應司機一個問題，下車被加收10塊。

歐陽靖11日在Instagram限時動態表示剛搬到台南的時候，只有準備涼被，「今天帶兒子去買冬天的被子，於是我胸前有嬰兒、後背媽媽包、左手提大棉被、右手拿手機…」，忍不住哀吐好重。

為了講求便利，歐陽靖叫了一台計程車，上車前司機好心地問：「需要開後車廂嗎？」她想都沒想便答應了，想不到下車時才知道台南小黃開後車廂需要加收10元，自虧自己是「前台北俗」，並設立「這不是南部常識嗎」與「我是台北俗不知道」2個選項調查，目前後者人數壓倒性勝出，顯然大部份的網友都不知道有這項規定。

因為有網友認為她在亂說，歐陽靖附上一篇新聞網址佐證，「我知道很多司機不會收這筆錢，尤其是用APP叫車，但台南真的有這項規定啊，原來很多南部人也不知道。」

(中時新聞網)