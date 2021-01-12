基隆「北台科技園區」擬定設置在國道一號基隆交流道附近，但因基隆河整治計畫停步數十年，近期管制禁令解除，業者再次提出申請，基隆市長林右昌表示，基隆未來需要新產業進入，若中央審查程序通過，市府會予以協助。

據了解，數年前萬海集團預定地在中山高基隆交流道附近，開發「北台科技園區」，面積達30多公頃，未料，在申請保護區變更為產業專用區時，碰上政府整治基隆河計畫，嚴禁保護區變成建築用地，開發案遭打回票，此開發案停步約20年，直到去年蔡英文總統認為，整治已有成效，宣布管制令解除。

日前傳出有業者再次提出申請，打算重啟「北台科技園區」建案，對此，林右昌表示，現今基隆已經和以前不同，城市發展公共建設配套已逐步到位，有越來越多企業進駐投資，包括基隆捷運提升中運量系統、北五堵國際研發新鎮擘畫、爭取設立海洋科研創新基地等。

林右昌說，基隆未來需要新產業進入，除了北五堵國際研發新鎮，盼現有的工業區土地也能有效利用，因此市府對於北台科技園區的建置樂觀其成，但業者也必須經中央審查程序，若有市府需要協助事宜，定會全力以赴。

(中時 )