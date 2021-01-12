協助救援蘇澳籍「永裕興18號」漁船的我國友船「連鴻67號」昨(11)日上午10時左右在國搜中心及美方定翼機的引導下找到「永」船，但在友船大聲呼喊及碰撞船體下依舊無人回應。

漁業署今(12)日更新「永」船搜救進度，前天(10)接獲美方傳來定翼機拍攝的「永」船最新照片，發現船上避碰保麗龍墊有移動過之情形，研判船上可能仍有生還者，並第一時間即將信息回饋國搜中心轉美方，美方昨晨再度派出定翼機搜尋「永」船最新位置，並直接將船位通報給前往救援的我國籍友船。

但由於現場海域浪高，友船船員無法登上「永」船，只能在附近繞行呼喊，並以船頭碰「永」船船尾製造大聲聲響，但仍無人回應。

漁業署指出，由於天候轉為不佳，基於安全考量，友船隨後南下避風，友船船長已配合漁業署引導放置AIS(船舶自動識別系統)發報器於「永」船上，便於後續其他友船接棒搜救，不過AIS回報器最多僅有3至4天訊號，已請外交部及國搜中心洽美方軍艦盡速抵達並登船救援。

根據國搜中心消息指出，一艘美國海軍軍艦預定於台灣時間今晚上抵達「永」船所在海域加入搜救，我國海巡署「巡護8號」昨日已自高雄港出港，其他我國籍友船也會視海況許可再次前往察看。

另外「永」船救生艇不見蹤影，不排除船上人員已逃生，國搜中心也請美方擴大搜救範圍尋找救生艇。

截至今日上午9時止，累計已協調8艘我國籍漁船前往搜尋，美國檀香山搜救中心已派出32架次定翼機協助搜救。

(中時 )