美國總統川普遭社群媒體推特（Twitter）、臉書（facebook）噤聲，資深媒體人黃暐瀚指出，過去三年臉書平均每日停用約1700萬個假帳號，刪除仇恨言論的人力也大量增加，砍帳號、封鎖帳號屢見不鮮，但這並非公務機關，此刻的川普仍是美國總統、白宮的發言人，一樣可以召開記者會，所以就算沒有社群媒體的身份，他還是那個美國最有權力的人。

川普被推特、臉書等社群媒體以「違反平台規範」「可能助長、而非消弭持續暴力的風險」等理由，暫時封鎖帳號。黃暐瀚今（12）日在臉書提出質疑，「川普，該被封鎖嗎？」

黃暐瀚指出，過去三年臉書光是用於刪除仇恨言論的員工人數，比過去增加十倍，平均每日都停用了大約1700萬個假帳號，砍帳號、封鎖帳號其實是臉書的日常，也是每位使用者，在開始使用臉書的時候就已經同意的「規範」，臉書有權對任何帳號做出處置。

不過更重要的是，並這不是公務機關，黃暐瀚說，此刻的川普依舊是美國總統、白宮的發言人，依舊可以召開記者會，並不是真的「不能發聲」了，只是被這幾個社群媒體「暫時消失」了，川普總統還是存在的，可以開記者會、可以出來面對美國人民，「就算沒有社群媒體的身份，他還是那個美國最有權力的人。」

雖川普遭社群媒體封殺，但資深媒體人黃暐瀚認為，他目前還是那個美國最有權力的人。（圖／本報資料照）

此外，德國總理梅克爾出面聲援川普表示，言論自由是具基本重要性的根本權利，這項根本權利可以被干涉，但要透過法律，且在立法機關界定的框架內干涉，而非由社群媒體平台的管理階層來決定。

黃暐瀚說，事實上梅克爾並不支持許多川普的言行，包括可能涉及謊言或煽動暴力等發言，川普支持者硬闖美國國會山莊，梅克爾也出面譴責，但梅克爾顯然認為一碼歸一碼，不認同川普，不等於就得把他的社群帳號封鎖。

然而，封鎖川普帳號，並非如梅克爾所言完全沒有法律依據。黃暐瀚表示，根據美國《通訊端正法》第230條，就保護科技公司等網路平台經營商的內容審查免責權，意指社群平台不須因審查用戶所張貼的內容，像是侵權資訊或不當內容，而受到責罰。

川普，該被封鎖嗎？ 美國總統川普被推特Twitter、臉書Facebook、Instagram、YouTube等主要社群媒體，以「違反平台規範」、「可能助長、而非消弭持續暴力的風險」等理由，暫時封鎖帳號。 德國總理梅克爾出面聲援川普，她... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)