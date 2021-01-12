為促進不動產交易資訊透明化，往往需藉助地政士、不動產估價師、不動產經紀人員的協助，為感謝他們的付出，市長盧秀燕12日於市政會議頒獎表揚優良地政相關從業人員，盼樹立楷模，提升不動產業者服務品質，保障民眾財產安全。

地政局長吳存金表示，台中市登錄不動產估價師開業人數為81人，執業人數排名全國第2；不動產經紀業家數1320家，執業家數排名全國第1；不動產經紀人1462人，人數排名全國第2；地政士開業人數為1578人，執業人數排名全國第1。每年度優良不動產從業人員，是由各相關公會推薦，提相關委員會審議後，選出獲獎名單。

此次獲獎名單分別為優良不動產估價師蘇又德；優良地政士黃麗卿、王翠蓮、楊忠隆；優良不動產經紀業為群雄不動產經紀有限公司(住商不動產南屯文山加盟店)；優良不動產經紀人員洪振祐、雷維道。

獲獎的不動產估價師除協助政府辦理地價基準地查估、評議作業，並受邀講授相關議題外，撰寫及審查產學合作的「大台中住宅市場交易資訊」、研提不動產估價相關管理及實務作業改進意見等，貢獻良多。

獲獎地政士積極從事與地政相關社會公益服務工作、編撰地政相關刊物、對地政法令研提修正意見，並協助民眾辦理各項產權移轉、解決不動產交易產權糾紛、代理登記測量案件，經機關審認成績優良，成效顯著。

獲獎不動產經紀業及人員為健全不動產交易市場重要推手

，對於增進不動產交易安全公平、促進不動產經紀業健全發展、保障消費者權益、居間仲介協調、降低不動產糾紛產生、投入社會公益及善盡社會責任等，有相當貢獻。

吳存金表示，為促進不動產交易資訊透明化，往往需藉助地政士、不動產估價師及不動產經紀人員，代為處理土地登記、資產評估鑑價及買賣租賃仲介或代銷等相關事務，希望透過公開表揚方式，肯定不動產相關從業菁英的努力與付出，期望台中不動產相關從業人員見賢思齊，促進台中不動產業務良性發展。

(中時 )