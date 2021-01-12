衛福部陳時中12日宣布，國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性(案838)及本國籍20多歲女性(案839)。

指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

因應本起事件，指揮中心已匡列個案之醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中。 指揮中心進一步說明，11日下午接獲該醫院通報後，隨即安排疾管署防疫醫師、同仁至該院進行調查，同時由專家諮詢小組張上淳召集人到場指導；另分別於11日晚間及12日召開會議。

陳時中宣布，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：住院病人只出不進；39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離；門急診照常；取消所有探病，陪病限1人並實名制；移動相關病患至單人病室隔離觀察14天；全院員工於3天後再次安排採檢。

(工商 )