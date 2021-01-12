台灣大哥大12日宣布，旗下台灣大寬頻看準國人的居家安全意識持續提升，全新推出「HomeSecurity AI居家防護」服務，整合高畫質影像監控及AI人像辨識技術，提供隨時掌握家中最新情形的服務，並可啟動影像告警功能，即時通報異常狀況，智能顧家。

台灣大表示，「HomeSecurity AI居家防護」擁有主動告警機制，透過全新導入的AI人像辨識技術精準判斷人為入侵，一旦偵測到異常狀況將立即透過電話及App通報緊急聯絡人。而為提供全家人最完善的保護，更具備24小時全時錄影、智慧縮時錄影與雲端儲存影像功能，並可透過App遠端觀看高畫質即時影像，不僅能時刻掌握家中動靜，還能即時關懷長輩、小孩或寵物的居家狀況，猶如專屬智能管家。

新申辦「HomeSecurity AI居家防護」服務，月付優惠價699元，可享有智能居家安全解決方案及120M光纖上網服務，一通電話專人到府安裝，以不破壞家中裝潢的無線方式供裝，24小時客服專線協助解決使用問題。

台灣大寬頻網路門市首波新年優惠活動即日起正式開跑，新申辦120M（含）以上光纖上網指定方案，月付699元起、贈送好禮3選1，包含Google Nest Mini智慧音箱、體驗Uniigym體感健身課程一年（含網路攝影機）、免費使用Mesh WiFi子機，限時加碼送momo幣1,000元、免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器、機上盒myVideo豪華月租2年看到飽，以及日本無線行動電源。

(工商 )