台股今開低震盪走低，主要原因係盤中傳來桃園地區某大型防疫醫院，疑似爆發院內新冠肺炎感染，使市場賣壓相對沈重，一度大跌136點，所幸台積電、日月光投控與部分防疫概股力撐短多，才使跌幅稍收歛。

不過，受制盤後才由防疫指揮中心召開記者會說明，因此，在消息面不明朗下，法人、主力群等市場大咖加大逢高打帶跑動作，致集中交易市場加權股價指數收跌56.6點，報15,500.7點，跌幅0.36%，成交量放大至3,696.01億元。

台積電周二開低震盪走高，仍係呈現拉回就被「有心人」逢低接手榮景，盤中高點一度來到597元，直逼600元大關；也帶動大盤一度上攻15,642點，再度雙創歷史天花板；之後，隨著台積電漲幅收歛，及市場憂心疫情是否失控？使大盤一度上演多殺多窘境。

但上市、櫃盤中個股依題材領先盤勢發展，仍無所畏懼，包括矽力-KY、旭隼、譜瑞-KY、上銀、亞德客-KY、弘塑、漢磊、聚陽、欣興、富邦媒、大同及群聯等，仍多逆勢大漲。另外，生醫族群與防疫概念股，則趁勢崛起，包括普生、生華科、健亞、ABC-KY、杏國、藥華藥、恆大、康那香、熱映、毛寶、南六、博錸及基亞等，也紅光滿面。

重量級集團股除台積電、日月光投控力挺多方陣營外，包括台達電、和碩與富邦金等，也站在多方。餘鴻海、股王大立光、國巨、長榮、元大金、國泰金、兆豐金、中信金、玉山金、中鋼、南亞科、長榮航、華航、聯電、仁寶、友達、群創、台塑四寶、台泥、亞泥、遠東新、統一、台玻及第一金等，都臉色不佳。

櫃買市場方面，除生技類跌深小反彈外，餘電子、紡纖、電機、化學、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群，都臉色鐵青，使盤勢開高震盪殺低，終場指數大跌1.43%，報186.18點，成交821.98億元。

業內人士指出，盤勢今帶量下挫，短線籌碼將趨於凌亂，加上融資餘額仍在高檔，使近期盤勢或進入整理待變格局；不過，疫情畢竟屬非經濟因素層面，對台灣2021年的GDP的衝擊，雖待觀察，唯預期在全民多有防疫風險意識下，負面因子不會過分悲觀。

另外，美國政壇未來是否和平轉移，也待進一步觀察，今消息面雖傳來川普對日前國會爆亂事件，坦承將負一部分責仼，但以川普善變的黑天鵝性格，市場仍不敢掉以輕心，係短期台股逢高也相對承壓遠因。而金管會高層周二再對盤勢表態，應居高思危來看，不排除政策面或有降溫考量，使台股短線操作或暫宜低調，逢高善設停利點，再視消息面變數，伺機而動為上策。

(工商 )