國民黨立委蔣萬安近期提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，明定擴大人民請求返還威權統治時期遭不當沒收財產的範圍；對此，民進黨立委蔡易餘今(12)日表示，舉雙手贊成蔣萬安的提案，並認為當年胡亂檢舉匪諜和承辦冤案的檢舉獎金也應追回，實質落實轉型正義。

根據已廢除的《戡亂時期檢肅匪諜條例》第14條規定，「沒收匪諜之財產，一律解繳國庫。破獲之匪諜案件，其告密檢舉人及直接承辦出力人員應給獎金，由國庫支付，其給獎辦法，由行政院定之。前兩項所定收支，應編列預算。」

蔡易餘認為，政府沒收的財產，除了應該返還給被冤枉的受害人外，也應把當年胡亂檢舉他人匪諜的檢舉人與相關冤案承辦人員的檢舉獎金追回。另外國發院土地，關於葉家的不公義交易過程也應該獲得重新審理機會。

蔣萬安的提案在藍營內部引發不小雜音，但同黨立委林為洲則力挺表示，「莫忘初衷」。林為洲表示，以蔣萬安的身分來推動更有意義，畢竟牽涉到他的上一代，同時也代表國民黨願意對過去展現反省的態度。

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(中時新聞網)