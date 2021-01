為期兩週的利瑪索狂歡節非常有趣,詢問當地人這個活動的由來,他們都是開心的回答我: Just for drink and having Fun !

利馬索狂歡節的起源是由古希臘的木神節跟古羅馬的酒神節演化而來,已經有超過130年歷史,每年在復活節前(約2~3月間)舉辦,是當地相當重要的傳統節日。而狂歡節的另一項重頭戲是狂歡節遊行(Carnival Parade),每一年的遊行主題都不一樣,例如:妖魔鬼怪、騎士海盜……等,各種想得到跟想不到的主題都有可能會出現,相當精采有趣,有計畫在二月下旬來旅行的人,一定要來參與這盛大的狂歡節!

利馬索狂歡節 Limassol Carnival

利馬索狂歡節的白天與晚上是完全不一樣的氛圍,夜晚更精采呢!

「當夜幕降臨,酒吧街、咖啡廳,塞普勒斯人 精心打扮只為了這場盛宴。」

利馬索狂歡節 Limassol Carnival

Kitiou Kyprianou 酒吧街

利馬索著名的酒吧街,兩側有非常多的露天吧,沿路有不少的岔路,有點像小型的迷宮,隨意走的感覺很有趣,轉角處處有驚喜,可以發現許多隱藏在巷弄內的小酒館,你可以隨著喜好挑選想去的店,暢飲一番。

Metropole Retro Club

希臘音樂與美國流行音樂結合,是當地是很出名的排隊夜店,入場門票10歐元,可換一杯酒。雖然場地不大,但裡面相當熱鬧,絕對是喜歡跳舞及音樂的你不想錯過的地方!

7 Sea Music Bar

遽聞是當地最高級的夜店,裝潢好、服務也好。入場門票也是10歐元,可換酒一杯,喜歡嘗鮮的朋友不妨可以去看看。

