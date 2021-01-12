台南一名65歲林先生，過去從事服務業，原本個性開朗、做事有條不紊。但大約1年前開始，家人發現林先生反應遲鈍，時常木訥寡言且食不下嚥，林先生自覺短期記憶力與注意力大不如前，且因頭痛頻作而感困擾。雖經內科醫師診斷為輕度認知功能障礙，接受西醫治療一個多月，但病情無較明顯改善；而經台南市立醫院中醫部醫師鍾奕璇以中藥與針灸治療，林先生頭痛頻率大幅降低，食慾也有明顯改善，與家人的互動也提升。

記憶力減退是失智症最常見的症狀之一，鍾奕璇提到，以中醫而論，與心、髓海相關，而肝、脾、腎等為相關的臟腑。「腎主骨，骨生髓」，且「腦為髓之海」，若腎精不足可能導致腦部髓海空虛，治療原則為補腎益髓、益氣生精。

鍾奕璇也說，而「脾主運化水液」，若脾虛失運，則痰濕鬱滯，可能上蒙心竅，產生神智的變化，治療原則為健脾化濁、豁痰開竅。另外，中醫認為精神狀況與肝氣疏泄相關，失智症患者的個性改變及情緒問題，皆與肝有相當密切關係，治療則以清心平肝、安神定志為主。

鍾奕璇經過中醫四診辨證，林先生為腎精不足導致虛熱上衝，及心脾兩虛而致氣血不足、心神失養，故選用大補腎湯與歸脾湯加減，達到補腎填精、益陰瀉熱、補血益氣、健脾養心的功效。另外，也選用百會、四神聰、神庭等穴道進行針灸治療，增進腦部的活性，協助提升患者認知能力、記憶力。

至於要如何預防失智症？鍾奕璇提醒，把握「三動二高」原則，三動即「大腦要動」、「休閒活動」、「有氧運動」，多參加社交活動與人互動，也可以從事有氧運動，如慢跑、游泳等，或是舞蹈類活動，除可以運動，也能藉由記舞步達到動腦的目的。

二高為「高度學習」及多吃「高抗氧化」的食物。可以多吃高纖、高抗氧化的「地中海型飲食」，著重在全穀物、豆類、堅果和蔬果攝取。此外，也要遠離菸、酒、三高等心血管疾病危險因子，更要慎防跌倒所造成的腦部傷害。

(中時 )