中央流行疫情指揮中心今公布國內除了新增2名本土個案，也新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自美國(案836)及英國(837)入境。其中1人檢疫期間採檢確診，1人則是期滿前採檢確診。

指揮中心表示，案836為本國籍60多歲女性，長期居住美國，今(2021)年1月5日返國探親，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫；個案1月10日出現咳嗽、流鼻水及有痰症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均在居家檢疫，故無匡列接觸者。

案837為英國籍30多歲男性，去(2020)年12月29日來臺洽公，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，12月30日曾接受「英國專案」採檢，結果為陰性，迄今無症狀；個案今年1月11日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內838例確診(案838、839為今日的2名本土個案)，分別為741例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、730人解除隔離、101人住院隔離中。

(中時 )