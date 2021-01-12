和牛美味再推新作！乾杯集團事業體質於去年底成功轉型為「牛肉(和牛)企業」，今年積極加速展店步伐，全力衝刺牛肉核心品牌，首次推出平價和牛品牌「高木食堂」於1月13日正式開幕，以職人手打的「100％ 和牛漢堡排」，帶給饕客高CP值的午間享受。

平價和牛品牌「高木食堂」，以燒肉、火鍋業態不易利用到的頂級和牛肉，開發出多款日本洋食料理，以客單價250至320元的平價定位，於旗下燒肉店非營業時間，午間限定販售，二毛作的經營策略有效吸引新客群、搶攻午間商機，預計可帶動原店鋪營收2成成長，更有利於集團全牛利用最大化。

專賣日式和牛漢堡排的「高木食堂」，1、2號店分別藏匿在乾杯Bar安和店與敦南店，是東區每日11點至下午2點半、午間限定的隱藏美味。以發起人 高木大成先生為名，由於來台久居多年，一直十分懷念童年記憶中的洋食美味，尤其是年幼時常與母親一起手打製做的日式漢堡排，是日本小孩成長時的共同回憶。因此開設「高木食堂」一解在台遊子的思鄉情結，也讓台灣的饕客感受到日式漢堡排的魅力。一進門，餐桌上鋪著象徵日本洋食館的紅白格桌巾，搭配燒肉店原有的日式木質風格，營造出濃厚的懷舊時代感。店裡深處傳來高木先生口音道地的日本招呼語，忙碌的身影穿梭在店中，為高木食堂更增添了人的溫度。

「高木食堂」招牌餐點「日式和牛漢堡排」強調「100 ％頂級和牛」與「職人手打現做」2大特色。秉持著日本職人手藝，每日早上新鮮現做的超厚和牛漢堡排，選用40天熟成的日本、澳洲產頂級和牛，經拌勻、反覆手打、塑型，待客人上門現點現做，將和牛漢堡排兩面煎至表面焦糖化，再以和牛高湯悶至全熟、吸收精華，緊接著送入烤箱鎖汁，並放上鐵板以大火將獨門醬汁的風味完美融合，繁複的工序使肉質呈現柔軟、濕潤，是日式漢堡排肉汁滿溢的竅門。

和牛漢堡排共有3種口味，原味的「和牛漢堡排」NTD 300元，淋上以乾杯燒肉醬為基底，加入大蒜、洋蔥、黑胡椒等特製而成的獨門鐵板淋醬，漢堡排吸收醬汁的甘甜，超厚實的過癮口感，每一口都品嚐得到和牛迷人的肉香、脂香。

「和牛起司漢堡排」NTD 320元，緩緩融化的切達起司，覆蓋在原味的和牛漢堡排上，香醇濃厚、增添了滑順口感；另一推薦的口味「和牛椪醋漢堡排」NTD 320元，是日本當地十分常見的人氣口味，和牛漢堡排佐上雪白的蘿蔔泥、紫蘇葉，淋上酸甜甘口的椪醋醬，享用前將蘿蔔泥與紫蘇葉壓平在漢堡排上、伴隨享用，自然的酸感平衡著和牛油脂，層次豐富、十分爽口。漢堡排皆搭配炸四季豆、馬鈴薯塊、水果玉米粒3款配菜，附上越光米飯、山葵蘿蔔漬物與柴魚昆布熬煮製成的茶漬湯。

另外也推出「和牛咖哩飯」與「和牛起司咖哩飯」NTD 250~270元，同樣選用日本、澳洲產和牛，以17種香料，加入小牛牛骨高湯，經慢火燉煮12小時的深色系咖哩，和牛肉塊搭配著香濃醬汁，入口感受得到辛香料奔放的大人系風味。

創意菜色「和牛重慶麻婆豆腐」NTD 250元，不同於一般的麻婆豆腐，在高溫的石鍋中以和牛小腸爆香，口感嫩滑的手工豆腐，加入以石柱紅、大紅袍、魔鬼椒、花椒等製作而成的重慶底料，以及增添滑順感的豬腦，陣陣辛香、辣感後勁十足，令人一口接一口。餐點皆搭配越光米飯與半熟蛋、炸四季豆、馬鈴薯塊、洋蔥絲4款配菜，附上在日本吃咖哩必有的福神漬、山葵蘿蔔與茶漬湯。

(中時 )