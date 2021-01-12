桃國際路上的星巴克暫停營業全面消毒。(蔡依珍攝)

中央流行疫情指揮中心宣布今天新增2例本土個案，為案838醫師及案839醫師女友，目前案838確診醫生的足跡公布，1月8日到1月9日曾去過大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店，1/8曾在大江購物中心用餐，以及隔日去星巴克喝咖啡並未配戴口罩。

另外案839為醫師女友，是護理師並同住一屋，為社區感染，目前還在調查足跡中，曾到過某科大上課，該校的同學也進行疫調中。

陳時中指出，確診醫師的詳細足跡為1/6至1/7在醫院上下班沒有其他外出；1/8下班後，晚間8點獨自到大江購物中心美食街吃丼飯，脫下口罩，結束後開車返家；1/9休假，當天下午1點步行到星巴克喝咖啡30分鐘，再步行到振宇五金行最後回家，除了喝咖啡外全程都有戴口罩。

醫師與女友外出時是否有戴上口罩？陳時中表示，兩人在一起的時間蠻多，足跡有重疊，相信他們是醫護人員外出都有戴口罩的習慣，但在吃丼飯喝咖啡時，就有可能脫下口罩。

案839護理師是否為某科大護理系在職生？陳時中表示，她是正職護理人員，但也有在學校上課，相關疫調和需要匡列的同學也在採檢中，已要求接觸者自主隔離，不要上班。

確診女護理師曾到某科大上課，目前同學進行疫調中並自主隔離，圖為教室示意圖。(達志)

確診醫師足跡曝光 去過星巴克、大江購物中心。(翻攝自 中央流行疫情指揮中心直播Youtube)

陳時中說，目前以釐清院內還有沒有感染者是最重要的事，現在醫院只出不進，把相關醫師護理人員的照護足跡，不管是ICU還是病室患者全部移到隔離病房，急診室等床病患全部移出至別的醫院，社區部分疫調還再進行，也匡列了一些隔離者，2位本土的更詳細足跡到下午才能出爐。

陳時中強調這次是院內感染以及密切接觸者的社區感染，目前還沒有狀況顯示會在社區出現明顯傳播，並表示對院內感染是件非常遺憾，被感染的醫護壓力也很大，最感謝昨晚檢驗人員漏夜檢驗完畢，希望大家為醫護人員祈福，希望早日康復。

(中時新聞網)