搶攻住房商機，台北晶華酒店自即日起至3月29日推出「客房芳療紓壓」住房專案，將連續五年榮獲「World SPA Award--台灣最佳飯店SPA 」首獎的沐蘭SPA導入客房中，由專業芳療師團隊進駐客房、專為女性房客提供指壓（In Room Massage）服務，客人可入住位於酒店頂樓、擁有南國島嶼風格的沐蘭套房，於客房內享受一場紓壓按摩，不必費時費力移動，按摩後即可輕鬆入睡，隔日再於CNN全台唯一推薦的自助早餐廳—柏麗廳補充能量，滿滿精氣神的完成一趟城市度假旅程。

台北晶華酒店推出的「客房芳療紓壓」專案每晚4,800元起，使用「台北加碼GO 自由行補助」可再折1,000元，專案贈送價值2,475元的按摩療程、968元的自助早餐、以及1,200元的沐蘭沐浴乳，現在入住還可倒賺843元。

位於晶華酒店20樓的「沐蘭Wellspring SPA」是台北晶華酒店的自創品牌，從硬體規畫、籌備、到芳療師的訓練以及療程內容設計均不假他人之手，由自聘的峇厘島顧問全權負責。位於相同樓層的沐蘭套房延伸了SPA的設計，有倚著落地窗的大床引入窗外的陽光與綠意，木質的地板與隔柵也充滿南國風情與優雅靜謐感，此次推出的「沐蘭紓壓」就是利用沐蘭套房的特殊設計，在房間內提供獨一無二的專屬按摩服務。

晶華芳療師團隊為「沐蘭紓壓」的房客規畫出三款療程選項，包括舒緩眼部及頭部的壓力「氣定神閒」，舒展肌肉筋膜舒筋活血的「神清靜氣」，以及釋放足部和手部之疲勞、讓人瞬間感受輕盈舒暢的「窈窕微步」。療程總長度為45分鐘，含療程前15分鐘靜心養氣及30分鐘按摩。

同時間，沐蘭也會贈送房客價值1,200元的沐蘭花沐浴乳乙瓶，以及「CNN唯一推薦台北必吃自助餐廳-柏麗廳」早餐乙客。本專案也適用「台北加碼GO 自由行補助」，活動期間每房每晚可現場折抵住宿費1,000 元。

(工商 )