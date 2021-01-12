內政部長徐國勇12日陪同總統蔡英文參拜三峽紫微天后宮，對於數位身分證延宕等問題，他表示，會先盤整法制等問題後，再依行政院長蘇貞昌所提時間表向國人報告。

徐國勇表示，行政院指示對於數位身分證的政策實施不要冒進，蘇貞昌11日與立委餐敘後，也同意目前暫緩，內政部將會盤整立委、學者及民間意見，再向社會大眾宣布。

徐國勇重申，數位身分證是重大政策，會先解決數位身分證相關問題，並盤整法制等相關問題。國發會、科技部、經管會、財政部、資安處等都是數位政策相關部會，也是數位身分證政策的團隊。

(工商 )