友邦帛琉共和國政府正式邀請我國出席1月21日舉行的第11屆帛琉正副總統暨國會議員就職典禮。外交部表示，基於對台帛邦誼的重視，且經評估帛琉境內目前並無新冠肺炎確診案例、疫情環境相對安全穩定，蔡總統已經指派外交部長吳釗燮擔任特使，率團於本月20日至22日訪問帛琉出席就職典禮及相關活動。

外交部也強調，基於防疫考量，我國特使團人數將極為精簡，詳細的資訊將在適當時間對外正式公布。

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