帛琉總統1/21就職 吳釗燮率團出席 14:422021/01/12 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友邦帛琉共和國政府正式邀請我國出席1月21日舉行的第11屆帛琉正副總統暨國會議員就職典禮。外交部表示，基於對台帛邦誼的重視，且經評估帛琉境內目前並無新冠肺炎確診案例、疫情環境相對安全穩定，蔡總統已經指派外交部長吳釗燮擔任特使，率團於本月20日至22日訪問帛琉出席就職典禮及相關活動。 外交部也強調，基於防疫考量，我國特使團人數將極為精簡，詳細的資訊將在適當時間對外正式公布。 國防重裡子 美將領訪台卡重要 總開發區面積5.51公頃 中市豐富專案區段徵收完工 (工商 ) #帛琉 #我國 #就職典禮 #外交部 #出席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美台交往限制取消 吳釗燮證實長期推動政策 10:472021/01/11 政治 興達港海洋科技產業創新專區啟用 10:242021/01/12 區域情報-高雄 強化台灣辨識度 新版護照今發行民眾踴躍申請 12:012021/01/11 生活 新聞早班車》偏鄉金融資源少 難當上流老人 06:312021/01/12 政治 裴洛西下通牒 不罷免就彈劾 04:102021/01/12 國際大事 林鶴明嗆黃子哲「中國的小祕書」 黃回嗆林「克拉芙特的小弟弟」 21:002021/01/11 政治 打臉川普 伊凡卡將出席拜登就職典禮 氣死老爸 08:362021/01/12 國際 全美恐爆武裝抗議 華府進入緊急狀態 1.5萬國民兵待命 07:552021/01/12 國際 許文憲估2021工具機產業及出口值至少年成長15％ 有機會上看20％ 13:542021/01/12 財經 蔡英文14日宴請克拉芙特 聚焦台灣國際參與 16:092021/01/11 政治 海洋科技創新專區啟用 助陣風電 04:102021/01/12 投資理財 財經熱門新聞 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 工商社論》泡沫警訊，從特斯拉、比特幣狂漲談起 - 工商社論 - 工商時報 謝金河誇川普貢獻 美元不再強勢將給陸造成大麻煩 - 財經 美元跌到底了？跨國商銀摩根士丹利動作洩玄機 - 財經 大江購物中心、IKEA停業一天進行年前消毒 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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