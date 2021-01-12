大千綜合醫院心臟內科醫師江佳鴻提醒，若有持續上腹痛或胸悶不舒服，一定要到醫院接受心臟檢查。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

41歲羅姓男子日前因心肌梗塞在家中昏倒、失去呼吸心跳，緊急送醫急救後，經1小時CPR及電擊恢復心跳及血壓，大千醫院立即施以心導管治療以及48小時的低溫療法，羅男順利康復回歸正常生活。

大千綜合醫院心臟內科醫師江佳鴻表示，羅男本身有高血壓、糖尿病及膽固醇過高的病史，且有抽菸的習慣，3個月前上腹痛，到診所就醫被當成胃食道逆流，服用胃藥也做胃鏡檢查，卻毫無改善。日前上午就胸悶痛、冒冷汗，沒想到突然暈倒在家中，幸好家人及鄰居在第一時間緊急CPR，救護人員趕抵搶救送醫，才順利恢復心跳、血壓，並做後續的心導管治療。

為羅男進行低溫療法的加護病房主任鄭恩宗表示，低溫療法可以減少大腦的電氣活動，同時下降全身代謝速率和氧氣消耗量，根據醫學研究顯示，可以有效改善心跳停止病人的存活率和神經學預後，羅男接受48小時的低溫療法後，第3天順利清醒，且身體狀況也恢復良好，能在歷經如此危急的情況後，恢復如正常人一樣，在臨床上的案例是少之又少。

江佳鴻說明，即時CPR和電擊是心肌梗塞病人存活和神經是否受損的重要關鍵，且低溫療法可幫助病人減少大約2成的神經受損，對於恢復意識也是有幫助。除此之外，他提醒民眾，若有持續上腹痛且吃胃藥沒有改善、或胸悶不舒服，一定要到醫院接受心臟檢查，才能降低發生心肌梗塞的風險。

(中時 )