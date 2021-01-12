三重里長聯誼會會長錦通里長林煒財1月16日任期將屆，三重聯誼會總會長選舉11日晚間於彭園餐廳登場，由曾當過8年總會長的維德里長姚振芳當選，姚振芳表示，很高興能為大家作事，未來請大家多多指教。

據悉，三重里長聯誼會本來事「交流會」形式，財務透明外且隸屬社會局管轄，里長交流會原訂每2年選舉一次，地方默契會讓里長能連任1次，作滿四年任期，然而因為「交流會」有諸多限制，因此有人建議改為「聯誼會」4年選舉一次的模式，不須隸屬社會局，較為方便。

多位地方人士透露，林煒財上任後，認為改為「聯誼會」4年選舉一次的模式較方便，沒想到卻引發地方反彈認為林煒財就是想延長自己的任期，此外，多數里長認為林煒財並沒有幫里長謀福利和爭取地方建設，在地方多有耳語。

林煒財表示，早在他當選時就已表態無意連任，他是因為健康、事業等原因不連任。

地方人士表示，地方傳出有兩位里長有意爭位，然而最後在種種原因下，僅有姚振芳一人登記，11日晚間6時40分，姚振芳在102位里長拍手見證下，當選三重區里長聯誼會總會長。

(中時 )