寒流接連報到，台中市多位里長或里幹事向區公所反映，轄區內的獨居長輩欠缺保暖衣被等禦寒物資。社會局接獲通報後立即統計數量，林蘭生慈善基金會允諾全數認購，向工廠下訂250床棉被，250床全新棉被3天內交貨，即日起陸續送到獨居長輩家中，幫助他們度過寒冬。

250床愛心棉被12日送達，社會局長彭懷真和豐原區長洪峰明馬上帶著棉被、手套、奶粉等物資，探視85歲獨居的林爺爺。林爺爺是低收入戶，因居住的房子過於簡陋破損，區公所多年前曾幫忙修繕屋頂。眾人的關懷和問候，也讓林爺爺感到溫暖。

林蘭生慈善基金會認捐250床棉被，幫助獨居長輩度過寒冬。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

林蘭生慈善基金會認捐250床棉被，幫助獨居長輩度過寒冬。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

彭懷真表示，林蘭生慈善基金會力協助政府社會福利服務，在霧峰地區開辦長青快樂學堂、日間托老服務、社區關懷照顧及長照相關輔導課程，去年更加入台中食物銀行聯盟店，提供弱勢家戶物資。

社會局長期接受很多社會團體愛心捐助，林蘭生慈善基金會認捐棉被，不僅溫暖獨居長輩的身體，更為社會注入一道愛心的暖流。社會局表示，感謝林蘭生慈善基金會此次捐助公益物資，關懷社會局服務對象，寒冬送愛。即日起，禦寒的棉被將陸續送到獨居長輩家中。

(中時 )