火箭隊哈登(James Harden)在球季開打後還是很渴望被交易，不過美媒《The Ringer》引述其他球隊高層的看法，他們認為火箭愈來愈有信心留住哈登，起碼本季可讓他乖乖就範。哈登手中缺乏談判籌碼，他終會接受自己的命運。

美媒NBC體育分析，火箭本季猶有可為，阿基里斯腱傷癒的沃爾(John Wall)表現讓人驚喜。哈登前日表示：「只要我們持續尋找化學效應，取得攻防兩端的節奏，我們能有一番作為。」當然這些也可能是哈登的場面話，他還有兩季才能取得自由球員身份。

另一原因是哈登的個人單打風格太強，雖然他是得分王也會讓其他球隊猶豫。名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)曾在ESPN節目上分析，哈登唯一的進攻弱點只有右側切入(哈登是左撇子)，「如果我來守他，我會貼著他左邊逼他用右手切入。我不能讓他投三分球，我也絕不會允許他切左邊。」

皮朋評論像是哈登這類型的得分高手，再厲害的防守者也只能設法增加他攻擊的難度，一對一想要守住他是不實際的，必須仰賴團隊合作。哈登如果被綁到合約結束幾乎就滿33歲了，只剩最後幾年巔峰期，可以理解他急著要離開的心情。

(中時新聞網)