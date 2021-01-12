實況主阿倪擁有一雙無辜大眼，清純甜美的外貌加上火辣身材，讓她圈粉無數，過去她就曾因讀清大電機而登上PTT表特版爆紅，讓鄉民陷入瘋狂，也時常在IG分享美照，引來不少網友直呼，「絕對是清大經典校花」、「電機歷史第一人，我電機碩博從沒看過這麼正的」。

阿倪不僅長相可愛，還有一雙修長美腿和豐滿上圍，從在PTT爆紅至今，IG已經累積了12萬粉絲，許多理工科網友都是她的忠實粉絲，「不只是系花，應該是校花等級」、「電機史詩級的人物」、「真的歷史等級了」、「待四年沒看過這種等級的」、「學姐等我，明年轉系」。

據《三立新聞網》報導，阿倪原本就讀中正大學電機系，由於想和當時的男友考上同一個科系，也認為電機系比較好找工作，因此決定研究所繼續攻讀電機，阿倪今年7月準備畢業，平時在系上人氣很高，男同學在課業上都會比較照顧她。

阿倪透露，就連在系辦打工時，都會有別系的同學來要求合照，她雖然目前對未來還沒有明確規劃，但會以科技業為主，而她平常也有在兼職實況主，透過在twitch開直播與粉絲互動，頻率大概為一個禮拜1、2次，一次約2、3小時，也能讓粉絲更貼近她。

(中時新聞網)