凱擘大寬頻12日宣布全新推出「HomeSecurity AI居家防護」服務，一次整合高畫質影像監控及AI人像辨識技術，不僅可以隨時掌握家中最新情形，還能啟動影像警告功能，即時通報異常狀況。

此外，凱擘祭出網路門市限定新年優惠，新申辦光纖上網方案，提供智慧好禮三選一、送千元momo幣，1月底前申辦，好康再加碼送日本無線充行動電源。

凱擘大寬頻表示，新推出的「HomeSecurity AI居家防護」服務，提供24小時全時錄影、智慧縮時錄影與雲端儲存影像功能，透過App便能隨時遠端觀看高畫質即時影像，介面操作簡易，時刻掌握家中動靜，也能同步關懷長輩、小孩或寵物狀態，還有完善的主動警告機制，一鍵啟動就能透過特別導入的AI人像辨識技術，運用人形識別更精準判斷人為入侵，一旦偵測到異常狀況，隨即透過電話及App推播通報緊急聯絡人，猶如專屬智能管家，全天候聰明守護全家人，不在家也能安心顧好家。

新申辦「HomeSecurity AI居家防護」服務，月付699元的優惠價，即可享有智能居家安全解決方案及120M光纖上網服務，一通電話就有專人到府安裝，更能以不改動家中裝潢的無線方式供裝。

凱擘大寬頻表示，網路門市即日起推出首波新年優惠活動，新申辦120M（含）以上光纖上網指定方案，月付699元起立即享多重好康，包括好禮三選一：把Google Nest Mini智慧音箱帶回家、免費使用Mesh WiFi子機、或體驗Uniigym體感健身課程一年（含網路攝影機），以及限時加碼送momo幣1,000元，還能免費升級A1Box及藍牙聲控遙控器、送機上盒myVideo豪華月租超過20,000部影劇作品2年看到飽。1月31日前申辦再把網路門市限定好禮日本無線充行動電源帶回家。

凱擘大寬頻旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

(工商 )