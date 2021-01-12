根據IT研究與諮詢公司Gartner公布的初步調查結果，去年第四季全球個人電腦（PC）出貨量總計達7940萬台，年增10.7%。2020年全年出貨量達到2.75億台，較2019年成長4.8%，創下10年來最強勁的增長。

Gartner研究總監Mikako Kitagawa表示，儘管因需求高漲導致供應持續短缺，但全球PC市場仍以強勁的表現結束2020年，為連續三季實現年增長。強勁的消費者PC需求再度驅動銷售成長，尤其在持續實施防疫居家令的地區。

在2020年之前，「手機優先」已成為消費趨勢，但這場大流行病翻轉了這個趨勢。隨著消費者必須仰賴PC在家上班與上學、在家社交與娛樂，PC已經成為一種不可或缺的設備。

為了應付遠端工作的緊急採購潮已在今年早些時候達到高峰，因此本季的商用PC支出再度下滑。不過，包括中國在內等某些地區的經濟已經從疫情中恢復，其商用市場則略為增強。

Gartner未在其傳統PC市場調查中納入Chromebook出貨量，但去年第四季Chromebook銷售再度大幅成長，其出貨量較2019年同期暴增約200%，達到1170萬台。2020年全年Chromebook出貨量成長逾80%，達到近3000萬台，主要受到北美教育市場的需求所帶動。

根據Gartner公布的全球去年第四季PC製造廠出貨量排行榜，前三名和前一季相同，分別為聯想、惠普與戴爾。

聯想穩居榜首，其去年第四季PC出貨量為2149.1萬台，市占率從2019年同期的24.7%擴大為27.1%，持續擴大對惠普的領先優勢。惠普出貨量為1568.3萬台，市占率從2019年同期的22.5%縮小至19.8%。戴爾2020年第四季出貨量為1319.9萬台，市占率從16.9%下滑至16.6%。反映整個2020年的趨勢，以消費者為導向的供應商，如蘋果、宏碁與華碩的市占版圖都有所增長。蘋果去年第四季PC出貨量達689.3萬台，市占率從7.3%成長至8.7%。宏碁出貨量為474.1萬台，市占率從5.6%升高至6.0%。華碩出貨量為457萬台，市占率從5.5%擴大至5.8%。

以區域市場來看，美國PC市場再度迎來強勁的季度，去年第四季出貨量年增20.6%，全年銷量更創下20年來最大增幅。亞太區單季出貨達2500萬台，年增8.3%。歐洲、中東及非洲（EMEA）出貨達2300萬台，年增6.9%。

報告指出，新冠肺炎疫情觸動10年來最強勁的消費PC需求。2020年全球PC總出貨量達到2.75億台，年增4.8%，創下2010年以來全年最大增幅。2020年全年PC製造廠出貨量排行榜的前三名仍是聯想、惠普與戴爾。

Gartner研究總監Mikako Kitagawa表示，儘管在2020年初出現一些供應鏈的問題，但新冠肺炎疫情加上持續的消費者需求，在2020年為PC創造巨大的成長機會，而這樣的成長動能可能至少持續到2021年上半年，但是否能在後疫情時代持續下去仍有待觀察，因為這將取決於驅動需求的改變是否持續存在。例如在重啟學校後，是否繼續實施線上教學，消費者是否繼續在網路上購買生活用品，以及企業是否繼續實施全職或兼職的遠端工作。

(時報資訊)