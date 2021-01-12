警界高層異動今(12日)已大勢抵定。兩位剛上任僅半年的高雄與台南市警察局長劉柏良、詹永茂確定將遭撤換，分別由刑事局長黃明昭、警政署主任秘書方仰寧接任；另警政署副署長黃宗仁將接掌新北市警局長，現任新北市警局長陳檡文將接掌警察大學校長，據了解，內政部長徐國勇已批准這項人事，將待行政院長蘇貞昌批准後公布，本周五(15日)將進行交接。

據了解，因涉入買股案的高雄市警局長劉柏良，一度傳出萌生退意，但已出現轉圜空間，將平調回任警政署副署長。

對此警政署長陳家欽表示，這次人事調動完全是由他一人主導，對於警政人事適才適所進行任用，並無其他外力因素介入。基於警察高道德標準，因監察院正在進行劉柏良買股案調查，警政署絕對尊重監察院權責，因此這次調動，他都是依照署長的人事權責，進行人事調整。

陳家欽也強調，外界質疑有政治力介入全屬臆測，警察人事向來都是依照專業，適才適所進行調動，這次人事案都是他親自主導進行，不會有傳聞中所謂的政治靠山等情事。

(中時新聞網)