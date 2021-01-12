每年的過年前夕，北市迪化街商圈都會舉辦為期14天的「年貨大街」，供民眾採買年貨，往年開賣的第一天，都會有超過5萬人湧入，民眾親自到攤位試吃後，才會放心購買，可是隨著疫情嚴峻，今年年貨大街自28日開跑，大部分攤商已完成進駐，但市府規定攤販不能提供試吃，現場製作業者也不能進駐，導致食品攤商首當其衝，店家抱怨，自家商品的營銷靠人潮試吃，市場內這麼多攤，民眾沒試吃根本沒人敢買，預估今年業績會很慘烈，只能靠老店的名聲盡力挽留客人。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋指出，招租狀況方面，迪化商圈往年都會招滿400家，今年也不例外，且這次訂定主題為「老字號」，只要都是賣品牌，所以在地老店家都已進駐，目前大部分都完成招租，剩下幾攤個別攤位，過去為現場製作的商家承租，今年受限無法進駐，所以仍在尋找周邊店家的意願，整體商圈沒有招租不力的問題。

徐慶棋表示，由於市府規定不能試吃，也不能進駐現場製作的攤位，主要販售年貨的迪化街一定會有攤商受到影響，但隨著農曆春節接近，民眾還是會需要買齊年貨好過新年，該有的消費市場還是存在，不需要太擔心，商圈為了落實防疫措施，還是統一配合防疫中心的管理方向。

北市商業處指出，年貨大街目前仍在籌備中，預定在21日舉行啟動記者會公布完整規劃，但今年為落實防疫，民眾前往採買年貨須全程配戴口罩，並在各個主要出入口將派員噴灑酒精、且不得設置飲食及進行現場烹飪的攤位、攤商不提供試吃、食品展示須加上外蓋及銷售人員每日量測體溫等措施。

此外，商業處透露，市長柯文哲每年都會前往商圈發放1元發財金，吸引大批市民大排長龍領取，但今年為了避免防疫措施受影響，啟動實體與線上併行的模式，提供民眾可以直接在線上領取存於悠遊卡的1元現金紅包，實際減少民眾現場排隊的群聚風險，後續相關規範將依中央疫情指揮中心的指示，滾動式調整辦理。

(中時 )