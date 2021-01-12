桃園市議員王浩宇罷免案投票倒數計時，北部醫院爆發疫生染疫，桃園市長鄭文燦下午將舉辦記者會。罷王行動參與人毛嘉慶在臉書 PO出王浩宇的「我是中壢人」臉書粉專提醒戴口罩防疫一事，質疑為何「每逢爭議必疫情？」有什麼掩護王浩宇的「奧步」，可是全民都在看。

毛嘉慶說，去年底的立院萊豬投票前夕，疾管署是不是發布了一個外籍機師感染新冠肺炎疫情？在野黨因此撤去了遊行集會，萊豬黨投票在沒有外場壓力下，就硬逼著全台灣奴舔萊豬了！

他說，現在，距離中壢罷免王浩宇只剩四天之際、在萊豬黨上周中常會後發言人說要出手挺浩宇後，竟然又傳出疫情！盍先敘明，沒人喜歡疫情，沒人願意跟疫情沾上邊，但整個「政治疫情」的發生狀況就是這麼的讓老百姓揪心，為什麼每每發生政治爭議時都有疫情當如此奇特的轉折？

毛嘉慶指出，上次被公布的疫情，在萊豬法案強過之後，就沒有然後了。這次，萊豬黨知道罷王是全國反萊豬的試金石，當然希望全力撲滅，有什麼掩護王浩宇的「奧步」，可是全民都在看。

他說，中壢人不是被嚇大的。四十年前，中壢事件，中壢人就用手中的選票樹立過台灣的民主標竿；這次罷免不適任政客，中壢人更因為吞不下去萊克多巴胺，必須挺身而出為台灣出口氣。

毛嘉慶還質問：「桃園的鄭文燦市長，為何上次另一家桃園的超大醫院爆發疫情時你不講話，這次罷免王浩宇之前的疫情，你就要開記者會？」請認真回答，不要閃躲！現在可不是在「天上人間」！

(中時 )