台北某家大飯店曾聘僱某雙性人員工，後認為其資料填寫不實解僱，但在伴侶盟律師團的協助下，向柯達飯店與涉案的兩名主管請求精神損害賠償、薪資給付與退休金提撥，台北地方法院近日判決指出，柯達飯店基於性別歧視而非法解雇當事人，解雇不生效力，勞動契約仍存續，因此應給付其「被解雇後」薪資與退休金提撥，判決後，均未上訴，全案已告定讞。

雙性人小霞（化名）在網路上投訴遭柯達飯店敦南店主管性別歧視，主管以顧及其他員工感受為由，兩次強迫她對所有同事「出櫃」揭露性別隱私，當事人為保工作，最後公司再以其員工資料卡性別欄填寫不實為由惡意解僱。

小霞因而向柯達飯店與主管請求民事損害賠償、並請求認定僱傭關係存在，要求柯達正視性別歧視對當事人造成的嚴重傷害，法官判決認為，性別可區分為生理性別、性別表現及性別認同等不同面向，當事人具有雙性徵，雖然身分證登記性別為男性，但其性別認同為女性，當事人以自身性別認同勾選女性，並無虛假、不實情事，更何況當事人在填寫資料前已口頭告知主管並無欺瞞，判決解僱無理，2名主管及柯達應連帶賠償20萬元，柯達並應給付工資。

本案雙性人小霞的律師許秀雯指出，本案確認「強迫出櫃」構成性別工作平等法的敵意環境性騷擾，侵害當事人人格權，應對受害人負精神損害賠償責任，希望藉由這些司法個案，拓寬法院及社會對多元性別的認知，以及藉此樹立平等的新標竿。

(中時 )