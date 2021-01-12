高雄輕軌大南環12日通車，其中的C15壽山公園金馬賓館當代美術館站，將得以跟駁二特區的藝文廊道串連，讓藝文觀光客規畫半日遊或一日遊，由御盟集團與高雄都發局合作的的金馬賓館當代美術館，成為高雄輕軌大南環通車的受惠族群之一。

永添藝術公關行銷副理錢思穎12日表示，金馬賓館當代美術館是御盟集團旗下的永添藝術，向高雄都發局標得的OT營運案，將戰時的國軍前往前線的金馬賓館改裝而成，2020年12月營運屆滿兩周年。

她說，金馬賓館當代美術館去年被全球最大旅遊指南Lonely Planet（孤獨星球雜誌），認證為高雄必訪的首選藝術館（Top Choice Museum in Kaohsiung），更被許多遊客譽為有日本直島美術館的優雅避世感，成為台灣最熱門的藝術秘境景點之一。

錢思穎指出，高雄市最受關注的輕軌大南環路段，12日正式通車，新增C15壽山公園金馬賓館站至C17鼓山區公所站、以及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站等9站，途經的金馬賓館當代美術館，堪稱全線最大亮點。

錢思穎表示，輕軌大南環通車之後，金馬賓館當代美術館將與駁二藝術特區串連在一起，適合藝文觀光客規畫輕軌半日遊，甚至一日遊，因此，金馬賓館當代美術館也推出購票入館，享有全額折抵ALIEN美術館餐廳消費的活動。

她說，為了支持藝文觀光客半日遊可有理想停車空間，在2021年2月7日之前，只要在金馬賓館當代美術館餐廳用餐，可在2千多平方公尺的停車場，免費停車，再搭輕軌前往駁二特區、或步行到其它景點觀光。

錢思穎指出，金馬賓館當代美術館餐廳空間，規畫藝術精品概念選物計畫，除了現在正展出的藝術家平賀茉莉《花容》個展，也展示陶藝家顧上翎的生活陶和土星工作室的絞胎系列陶藝作品。

至於金馬賓館當代美術館的一般展覽，包括《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展、《賴志盛：繞梁》展、《花容- 藝術與能劇的協和》平賀茉莉生活物件展、以及《常設展》James Turrell．科林斯運河（光之冥想室）等。

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