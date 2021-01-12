【愛傳媒簡秀枝專欄】到北投圖書館參觀，見證了650坪樹屋的唯美，綠建築師郭英釗的功力，更重要的，看到閱讀群眾的回歸。

有人說，因為公園內的圖書館，閱讀成為一件怡情養性的事，所以，座無虛席。也有人說，因為綠建築師郭英釗太神奇了，閱讀粉絲回流。

不管怎樣，閱讀重新抬頭，彷彿看到一個城鎮的新希望。

提起北投，大家比較熟悉是溫泉，早年北投鶯鶯燕燕，酒家林立，泡溫泉、喝兩杯、喊酒拳的文化鼎盛，不管是日本殖民駐守時期，或者在台灣經濟起飛之際，泡湯去寒外，上酒家談生意，也是常態。

曾幾何時，這樣的風氣消退，日本人走了，大部分酒家關閉或轉型，取而代之是純休閒型的泡湯文化。湯屋旅店如雨後春筍在北投設立，春天酒店、水美溫泉會館、三二行館、麗禧酒店、家賀屋，蔚成風氣。

北投圖書館早在2000年，因天花板漏水被鑑定為海砂屋而停擺，2002年封館拆除，對外招標，迎來九典集團綠建築師郭英釗的大破大立，在綠色公園中，讓一座原木建築，拔地而起，令人神往。

2006年重新開張的北投圖書館，是台灣第一座綠建築圖書館，座落於林木茂密、生態環境豐富的北投公園內，與溫泉博物館比鄰，地下一層、地上二層，樓地版總面積650坪的圖書館。

一樓為主要入口，設服務台、期刊報紙區、電腦查詢區；二樓為圖書區、討論室、會議室；地下一樓則為兒童室、視聽室及說故事區。

該座建築，是長方型中帶弧線條，結合了落地窗的外型，猶如樹屋，可以聽流水、賞荷池，戲鳥群，迎曦月，與大自然同呼吸。其中，耗資1億2千萬元的圖書館利用太陽能發電、木造外型及雨水回收系統等，充分利用陽光、空氣和水。

既然是北投公園的延伸，老樹參天，綠意盎然。圖書館內的樓地板與書架都是原木製成，再搭配大型落地窗與開放式閱覽區，外觀如同一座大型樹屋，非常具環保概念。今天氣溫略低，館內還是開著窗，讓空氣流通。

據指出，北投分館是台北市第一座依據內政部綠建築證書規劃的圖書館，不僅周遭環境綠化，更具有基地保水、二氧化碳減量等功能。

館內藏書也很豐富，聽說逾兩萬冊，包括影音影片，讀者可以直接向館方洽借，也可以讀自己的書。當在室內看書看累了，可以把書拿到戶外閱覽區讀書。

除了戶外閱讀區，圖書館的樓頂還設有太陽能板，據說每個月還可以省下不少電費。

郭英釗建築師果然是綠建築專家，在一般閱覽室外，把三個樓層的所有陽台，都規劃為戶外閱讀區，讓讀者可以在樹影婆娑，鳥語花香的情境中閱讀，果然傳為佳話。

值得一提的是，館內書架高度皆在110公分以下，書架高度被降低，空間看起來更寬敞。圖書館整棟建築物採用大片落地窗，並且善用南向公園、北面臨溪的地理環境，採集最大量的自然光，巧妙的向自然借景，果然舒適賞心，讓人願意久留。

上（12）月中旬，拜訪台達電集團創辦人鄭崇華，對於鄭祟華創辨人帶領台達電團隊，大力推動綠建築的印象，非常深刻，其中，郭英釗建築師正是該集團的合作夥伴，協助台達電打造被莫拉克風災侵襲的原住民部落學校—那瑪夏區民權國小重建案，深受好評。

12月26日走訪台南台江學園，台江文化中心的行政中心暨遊客中心，也是由九典集團郭英釗建築師操刀設計，在5.6公頃的漁塭區，設計融入高腳屋和浮動屋的概念，成為全台第一座在魚塭上的高腳屋構造遊客中心。

夕陽西下，蒼茫魚塭地上，撐起的白色建築，浪漫多彩，又標榜是節能減碳的環保建築，讓遊客驚呼連連，欣喜不已。

再次對郭英釗建築師刮目相對，也對建築帶來的社會閱讀、旅遊風氣的改變，寄以厚望。

誠如北投風情，已經是綠建築下的閱讀模式，在安靜、優雅中，逐漸轉身！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)