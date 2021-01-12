【愛傳媒朱亞君專欄】你有沒有那種經驗？和愛人吵完架了，感覺精神錯亂，腦袋裡一堆漿糊，明明覺得不合理，心裡卻充滿了沒來由的歉疚感，你開始頭痛、胃痙攣，心裡憂鬱感傷、絕望厭世，甚至你對你自己的感知、還有自我都開始懷疑？

謝謝讀者跟寶瓶一起，在普通心理學的路上，從自我理解慢慢往深處挖，走到了這裡。

今天要推薦的是法國精神分析學家、夫妻與家庭治療師羅伯特・紐伯格（Robert Neuburger）寫的《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》。

是，上面所述的那些徵兆，很可能你正受到親密愛人的話語控制，利用有毒、巧妙的言語，進行狡辯或將過錯轉嫁。

明明你是無辜的一方，你心裡感覺不對，但你說不清楚，被洗腦地以為是自己的責任、是自己的錯。

出軌的他對你說：「你陪我的時間那麼少，也不關心我，就是這樣我才會出軌。」—＞讓你感到內疚

暴力相向的他對朋友說：「你們知道吧？我太太很愛胡思亂想，她有憂鬱症。」—＞給你貼標籤、孤立你

投資欠債的他吼著：「為了你、為了孩子、為了這個家，我付出那麼多，你還來責怪我？」—＞讓你覺得虧欠

爭執中的他不屑的說：「你應該去跟精神科醫師談談你的原生家庭問題，你們家沒人婚姻幸福，不是嗎？」—＞詆毀、羞辱你

請記住：話語控制就是一種語言陷阱、精神暴力。 當另一半利用話語控制，讓你受騙、委屈、自責、內疚、疲憊，甚至罹患憂鬱症時，你，卻往往說不出口⋯⋯。

親密關係裡的信任，讓對方以語言為武器，用情感控制、精神騷擾以及一系列譴責、抹黑及摧毀對方自尊的行為來進行。親密關係裡的封閉性，更讓被控制的一方難以被察覺，或者察覺後，難以說出口。

由法國精神分析學家羅伯特．紐伯格所寫的《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》，以清晰的思維與視野，深刻提醒我們在親密關係裡的巨大盲點。

以七個徵兆，顯示你正在被話語控制。以八個步驟，教你擺脫這些有毒的話語，讓你找回真實的人生。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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(中時新聞網)