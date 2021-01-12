重新調查小組認定原告有性騷擾之行為，係以原告有於責備學生時稱：「腦袋裝精液、耳朵長包皮」；與學生對話時及口頭禪會稱「幹話」、「他媽的」、「笨、白痴、智障、白目」；以「跟青蛙一樣在假交配」稱呼學生之行為；提及「 A片、男優跟女優」、「R20是男性自慰的道具」、「R20是一個飛機杯」、「R20、飛機杯，左手是我的女朋友」、「講社會變遷時，說以前豬配種是牽豬哥，之後就是去買豬的精液來配種」、「女生說經痛和生小孩有多痛，就是女生穿高跟鞋一分鐘踹你蛋蛋一千次的痛」；於課堂播放變性手術影片。

多次於課堂講述黃色笑話、使用性關聯及三字經文字斥責學生，並以性暗示語言形容受懲罰學生之動作等事證屬實，性騷擾行為情節重大，

一名張姓國中老師因多次在課堂講黃色笑話、使用性關聯及三字經文字斥責學生，經調查被認定性騷擾情節重大，遭學校解聘，張師不服提行政訴訟請求復職；台北高等行政法院審理認為，校方、地方政府決議適法，判張師敗訴。可上訴。

根據判決書，張姓老師2012年至2017年在北部某國中任職，責備學生時說：「腦袋裝精液、耳朵長包皮」、「像青蛙一樣在假交配」；與學生對話時及口頭禪會稱「幹話」、「他媽的」、「笨、白痴、智障、白目」；另曾在上課時提到「A片」、「男優」、「女優」、「R20、飛機杯，左手是我的女朋友」、「女生說經痛和生小孩有多痛，就是女生穿高跟鞋一分鐘踹你蛋蛋一千次的痛」等。

經校方性別平等教育委員會決議建議解聘，文函報地方政府教育局獲准，他訴願被駁回，提行政訴訟爭取能夠回復教職。

台北高等行政法院審理後認為，校方、地方政府依照性平會調查做出的決議均適法妥當，駁回張師之訴，可上訴。

(中時新聞網)