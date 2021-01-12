總統蔡英文今到新北市三峽紫微天后宮參拜，並與在地里長、民意代表會談，她在會談過程中談及國內防疫成功，向國際打出知名度，並稱向美國購買新型武器，不是為了惹事、戰爭，而是用來防衛國家。

蔡英文今與內政部長徐國勇、立法委員吳琪銘和羅致政、紫微天后宮管理委員會主委劉燕耀、地方民代和里長一同到天后宮參拜，參拜結束後一行人進行了約10分鐘的座談，期間不開放媒體參與。

紫微天后宮副主任委員陳志泉表示，蔡英文2015年12月間擔任民進黨黨主席時曾來參拜，這次再次到宮內參拜是為祈求國泰民安，而在座談會中，蔡英文除了傾聽地方建設需求，也提到防疫和國防，她表示，台灣防疫相當成功，加上國人配合口罩措施，讓國際看見台灣，GDP也是正成長，至於向國外購買武器，不是為了惹事生非，而是為了防禦國家。

陳志泉拿出2015年蔡英文與廟方同仁合照時表示，這張照片今天也有拿給總統簽名留念，蔡英文也意外發現自己跟5年前穿了同樣的衣著。

(中時 )