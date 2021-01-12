（15:35更新，補充戰果）YONEX泰國羽球公開賽今天正式點燃戰火，被安排在1號場地出賽的世界球后戴資穎，由於前面有三場賽事都打了約1小時的三局大戰，小戴直到下午2點45分後才出賽，女單首輪32強戰面對地主18歲小將班雅帕（Benyapa Aimsard），小戴21比18、26比24直落二晉級16強。

這是戴資穎生涯首度和世界排名129的班雅帕過招，此役開賽班亞帕先取得領先，不過戴資穎在4比5落後之際連搶5分，並以11比6領先之姿進入技術暫停，回到場上後小戴努力維持領先優勢，而班雅帕也靠著一波5比0高潮將比數追成18比18平手，關鍵時刻小戴沈著應戰，有驚無險21比18先下一局。

第2局換邊，戴資穎也更進入狀況，一開打就4比0壓制班雅帕，技術暫停回來後，小戴連得2分後，班雅帕也回敬一波連續得分，讓小戴一度只以13比12領先1分，而小戴面對對手追分冷靜發揮，再以連得4分在拉開一些分差，不過班雅帕毫不放棄，在一次小戴小球沒過網後，雙方17比17戰平，甚至在小戴出現2個賽末點後，泰國小將數度逼平比數，經過5次「丟士」、班雅帕1個局點的考驗後，戴資穎終於在第5個賽末點藉著對手回擊掛網，結束這場比賽。

稍早同一場地，男單第5種子、印尼好手金廷（Anthony Ginting）21比15、11比21、21比16力克韓國選手許侊熙，其他台灣選手男單周天成、王子維及男雙王齊麟／李洋，要明天才會出征。

(中時 )