美國總統川普的支持者6日強闖國會大廈引發暴亂，社交媒體推特（Twitter）隨後宣布永久關閉川普推特帳號後，引起雙方陣營更大的對立；川粉在推特上更發起改頭像運動，以表達不滿。入口網站Yahoo網路針對「你認為需不需要經過立法規範才能禁止川普貼文？」進行民調，截至今(12日)下午15時許，有35.7%的網友都認為一定要。

網友對於需不需要經過立法規範才能禁止川普貼文的看法。(取自yahoo投票)

推特在8日永久禁止川普的帳戶後，臉書、Instagram、Snapchat、Twitch都紛紛跟進，將川普帳戶停權。推特表示，武裝支持者策畫再度攻擊國會大廈及州議會，擔心川普發言將被視為煽動暴動者。

川粉為表達抗議，發起改頭像運動，呼籲使用者將頭像放上川普原本帳號的頭像，但也有人認為，一些川粉利用社群媒體散播大選被偷竊的不實訊息，甚至鼓吹暴力，已構成明顯且立即的危險，因此有禁止必要。

網路媒體《YAHOO》今以「推特、臉書、IG都禁川普貼文，你認為需不需要經過立法規範才能禁止？」為題進行網路投票，時間至17日，截至今15時許，有35.7%網友認為一定要、20.7%應該要、19.6%應該不要、16%一定不要，不知道/沒意見的有8%。

(中時新聞網)