友訊(2332)今日宣布，將於今年CES美國消費性電子展發表最新系列產品，包含mydlink網路攝影機、WiFi 6 5G產品組合和2.5 GbE解決方案，可望帶動智慧家庭進行數位轉型，滿足後疫情時代的用戶需求。

友訊2020年經營權轉移，自去年6月後回歸基本面，也在去年第三季轉虧為盈，若無意外，去年有機會獲利拚轉盈，今年友訊兩大重點以wiFi6和5G為主軸，公司體質持續正向轉好。

友訊認為，因新冠肺炎全球大流行，越來越多人留在家中，居家安全的重要性更甚以往，友訊推出最新的mydlink智慧家庭解決方案，包含DCS-8635LH 2K QHD旋轉戶外網路攝影機，以及今年榮獲CES創新獎的「DCH-S1621KT全覆蓋家用智慧WiFi漏水偵測器套組」，讓用戶能遠端監測家中情形並守護居家安全。因應疫情而來的遠距辦公、線上學習，更需要可靠的連線來確保資料隱私和工作生產力，友訊也推出5G和WiFi 6解決方案強化連網體驗，DWA-X1850 AX1800 WiFi 6 USB 3.0無線網路卡和D-Link AI M32 AX3200 WiFi 6 AI Mesh路由器提供WiFi 6高速連線和高品質體驗；DWR-2000 5GNR Wi-Fi 6 CPE及DWR-2101 5G Wi-Fi 6行動熱點則帶來家庭或辦公室網路無線連網彈性，可為用戶提供出色的下載速度、極低延遲，讓工作效率最大化。

另外，隨著人們待在家裡的時間增加，高效能網路所帶來的高品質娛樂體驗更是不可或缺友訊新推出的2.5GbE乙太網路解決方案，DUB-E250是目前體積最小的USB-C 2.5G網路卡，更拿下今年的CES創新獎，還有DMS-106XT Multi Gigabit非網管型交換器，為家庭用戶帶來革命性的2.5GbE技術，提供加快2.5倍、更可靠、穩定有線區域網路。

(時報資訊)