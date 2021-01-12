第一金(2892)旗下第一銀行與新創企業「湊伙公司」合作金融創新實驗，首創「債券團購平台」，投資人可以「團購」方式參與國外債券的團購投資，讓小資族累積財富有更多的選擇性。

該案為湊伙公司與第一銀行合作的金融監理沙盒實驗案，截至目前，金管會共核准8件金融科技創新實驗案件，2020年僅湊伙一家獲核准；在這次的實驗案中，湊伙公司運用區塊鏈技術，建立一個國外債券團購交易平台，讓參與的會員可以用小額集資方式認購投資門檻較高的國外債券，享有與高資產客群一樣的投資機會，落實普惠金融。

第一銀行總經理鄭美玲表示，第一銀行長期以來一直支持中小企業創新及升級轉型，並持續關注金融監理沙盒發展，配合各種新創金融模式，提供銀行端的金流服務、信託管理及數位帳戶連結等功能，以實際行動全力支持具有理念與執行能力的年輕人，使青年創業家有更多空間發揮創意及實現創業的夢想。

此次的金融創新配合金管會「信託2.0『全方位信託』推動計畫」，由第一銀行擔任受託銀行，針對國外債券團購價金進行金流的保管、協助國外債券買賣交割與保管的作業，並在實驗的退場機制中訂定相關客戶資產返回的作業方式；此次金融科技創新實驗，運用信託機制，提供了投資人權益相當的保障，而銀行透過此次異業合作，發展更多元信託服務功能。

該次沙盒實驗也運用第一銀行iLEO數位帳戶的連結，實驗期間僅限在第一銀行開立iLEO數位帳戶的湊伙會員才可參與團購，第一銀行可掌握會員扣款申購債券的帳戶與金流紀錄，並透過API串接湊伙的區塊鏈交易紀錄，相互比對無誤後，處理後續撥付款項。因此，團購債券投資人可透過在第一銀行開立的iLEO數位帳戶收付投資資金、留存扣款投資紀錄，而銀行能更清楚客戶的金流與投資，有利於打造金融生態圈。

(時報資訊)