因美國國會大廈暴動延燒，令眾議院正式對美國總統川普啟動彈劾，造成美國政治動盪，加上新冠肺炎出現變異病毒，拖累疫苗接種進度，打擊美股市場，提振黃金避險需求，支撐金價走揚，不過因美元走強而限制漲幅；截至台北時間下午2點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
2月黃金上漲6.5美元，報每盎司1857.3美元。
3月白銀上漲0.256美元，報每盎司25.54美元。
4月白金上漲25.4美元，報每盎司1070美元。
3月鈀金上漲9.2美元，報每盎司2388美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因美國國會大廈暴動延燒，令眾議院正式對美國總統川普啟動彈劾，造成美國政治動盪，加上新冠肺炎出現變異病毒，拖累疫苗接種進度，打擊美股市場，提振黃金避險需求，支撐金價走揚，不過因美元走強而限制漲幅；截至台北時間下午2點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
2月黃金上漲6.5美元，報每盎司1857.3美元。
3月白銀上漲0.256美元，報每盎司25.54美元。
4月白金上漲25.4美元，報每盎司1070美元。
3月鈀金上漲9.2美元，報每盎司2388美元。(商品行情網)
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