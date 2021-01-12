因美國國會大廈暴動延燒，令眾議院正式對美國總統川普啟動彈劾，造成美國政治動盪，加上新冠肺炎出現變異病毒，拖累疫苗接種進度，打擊美股市場，提振黃金避險需求，支撐金價走揚，不過因美元走強而限制漲幅；截至台北時間下午2點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲6.5美元，報每盎司1857.3美元。

3月白銀上漲0.256美元，報每盎司25.54美元。

4月白金上漲25.4美元，報每盎司1070美元。

3月鈀金上漲9.2美元，報每盎司2388美元。(商品行情網)

(時報資訊)