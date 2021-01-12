水利署南水局副局長鄒漢貴4年多前在高雄開車撞傷何姓大學生，導致何男腦部受傷，生活無法自理。刑事部分，鄒男被依過失重傷害罪判刑6月定讞，民事部分，高雄地院判賠1千萬餘元，可上訴。

判決指出，2016年5月27日傍晚5點，鄒男開車自高雄市楠梓區土庫一路左轉清豐二路時，與騎機車的何男發生擦撞，何男腦部受創、右腳踝開放性骨折，經送醫搶救後無生命危險，但意識不清、需使用呼吸器，日常生活無法自理，需專人照顧。

刑事部分歷經一、二審定讞，法官認定車禍發生的主因是「轉彎車未禮讓直行車」，何男沒有肇事責任，一、二審均依過失重傷害罪判鄒男6月。

民事部分，何男以車禍發生時年僅22歲，需長期看護，依每天看護費2千元、國人餘命77歲計算，加上醫療費共向鄒男求償1千餘萬元。鄒男爸媽也請求200萬元精神慰撫金。

鄒男承認駕駛疏失，但自稱只是個月薪才7、8萬元的公務員，無力負擔高額賠償金，法官最後判鄒男須賠償何男1千萬餘元，另也要賠償何男爸媽150萬元，全案可上訴。

(中時 )