有些男人婚後非常重視家庭、寵愛老婆，他們覺得只有讓老婆開心，家庭生活才會好過，因此非常怕老婆生氣，任何行程都會和老婆報備，在朋友眼中是名副其實的「妻管嚴」。星座運勢網站「星座喲」點名以下3個星座，他們婚後非常聽老婆的話，雖然會讓朋友覺得他們太怕老婆，但身為他們的另一半真的非常有安全感！

▍1.雙子座

雙子座的男人很懂女人心，所以在爭執時會主動退讓，因為他們知道很多時候老婆生氣不一定是因為真的做錯什麼事情，而是態度不好，只要態度放軟，主動道歉，就算做錯事也容易被原諒。因為雙子男總在老婆生氣時就放低姿態，旁人都覺得他們很怕老婆！

▍2.白羊座

白羊座的男人在交往過程很有責任感，尤其在結婚之後，會把老婆和孩子放在第一位，擔起家庭的重擔也完全沒有怨言。白羊男很有自制力，當朋友找他去花天酒地，他會百般推托，還會拿老婆當擋箭牌，因此給周遭的朋友妻管嚴、怕老婆的印象。

▍3.雙魚座

雙魚座的本性比較溫和、浪漫，雙魚座的男人特別懂得經營愛情，他們覺得讓婚姻長久的秘訣就是給予老婆滿滿的愛，只有疼老婆才能讓家庭和諧安穩，所以雙魚男都非常寵妻，就算老婆耍一點小任性也沒關係，因此讓朋友們覺得他只聽老婆的話。

(中時新聞網)