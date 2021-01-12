大陸科興生物技術公司（Sinovac Biotech）開發的新冠疫苗在各國的臨床試驗中呈現出不同的保護效力，印尼昨（11）日宣布保護效力為65.3%，巴西的試驗傳出保護力不到60%，儘管如此，印尼昨日仍批准科興疫苗的緊急使用授權，將開始大規模接種。

大陸科興新冠疫苗保護效力超過50%。

路透社報導，印尼食品藥物管理局（BPOM）昨日宣布，在印尼進行的科興新冠疫苗後期臨床試驗期中結果顯示，疫苗保護效力為65.3%。上周巴西的臨床試驗結果顯示，科興疫苗效力達78%，去年12月土耳其的期中分析結果顯示科興疫苗效力達91.25%。

儘管科興疫苗在各國的臨床試驗結果大相逕庭，不過印尼食品藥物管理局局長盧吉托（Penny Lukito）昨日表示，由於結果仍高於世界衛生組織（WHO）規定的50%效力門檻，因此批准科興疫苗的緊急使用授權。印尼也成為中國之外，第一個批准科興疫苗緊急使用授權的國家。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）預定13日接種科興疫苗。

值得注意的是，巴西當地新聞網站「UOL」昨日晚間引述2名消息人士報導，指出科興疫苗在巴西進行的晚期臨床試驗結果顯示，疫苗的「一般效力」介於50%至60%之間，遠不及前一周宣布的78%。

與科興生物合作、在巴西境內進行疫苗臨床試驗、生產的聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）隨後駁斥「UOL」的報導是「純屬臆測」，強調當地時間12日中午12時45分（台灣時間12日晚間11時45分）才會公布試驗數據。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）表示，上周公布的78%數據屬於「臨床效力」，目前尚在進行的分析已經得出新的「一般效力」數據。

上周巴西研究人員宣布，科興疫苗「CoronaVac」不僅對新冠輕症的效力達78%，還能完全避免出現重症病例，不過獨立的專家呼籲「CoronaVac」的第3階段大規模臨床試驗結果應該要更透明。

路透社引述印尼公衛專家指出，科興疫苗的效力缺乏數據支撐，且不同國家的數據都不同，恐怕會破壞大眾對接種疫苗的信任。

(中時新聞網)