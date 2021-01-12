參與過八二三砲戰的94歲徐姓老榮民，日前在大里區新興路跌倒，撞到路旁的鐵製洗水槽，臉部、手部受傷流血，倒在路旁，霧峰分局大里分駐所員警獲報到場，通知119救護人員到場進行初步包紮治療，不過徐翁堅持不就醫，警方為確保徐姓老翁安全，還陪老翁到戶政事務所補辦身分證，並送他回家。

民國16年出生於山東的徐姓老翁，年輕時從軍打共匪，隨部隊來到台灣時又經過八二三砲戰的洗禮，官至中校退伍，日前因身分證遺失，欲申請補發身分證，隻身一人從大元國小附近，走路到大里戶政事務所。

員警擔心路倒的94歲徐翁安危，陪同他前往大里戶政事務所辦事後，還驅車送他回家，讓徐翁很感謝。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

因徐翁年事已高，加上當日寒流報到，行動遲緩的他，走了約2公里、一個小時後，就快到戶政事務所時，突感到頭一陣暈眩、兩腿無力往地上倒下，頭部撞倒路旁的鐵製洗水槽，倒在路旁，路人看見急忙向就在隔壁的大里分駐所員警請求協助。

大里分駐所巡佐薛明元、警員柯逸旻到場，發現徐翁臉部、手部擦挫傷流血，立即幫他止血，再通知119救護人員初步包紮，但徐翁堅持不就醫，員警擔心徐翁安全，陪同至戶政所補辦證件，辦完還驅車送老翁回家，窩心行為，讓也高齡91歲的徐翁夫人很感謝。警籲應注意低溫對健康之影響，尤其老人家務必做好保暖抗寒措施。

警方呼籲近期因冷氣團來襲，注意低溫對於健康造成之影響，尤其以心血管疾病患者及老年長者外出務必做好保暖抗寒措施，若外出身體感到不適，應立即請求協助後盡速就醫診治。

(中時 )