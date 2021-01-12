刑事局去年11月底接獲線報，有不法份子將從巴基斯坦以海運輪船貨櫃方式，走私K他命及毒品原料來台或第三國，遂報請橋頭地檢署指揮偵辦。

專案小組發現，有兩只以輪船海運出口岩鹽，行經麻六甲海峽來台的貨櫃相當可疑，即派駐新加坡聯絡官沿途密切監控貨輪與貨櫃，貨櫃抵達高雄關碼頭後，去年12月4日會同關務署開櫃查驗，查獲該批岩鹽內夾藏185公斤K他命，專案小組持續溯源，於12月11日在高雄市仁武區倉庫拘提21歲洪姓男子等5名犯嫌到案，並在倉庫內查獲第4級毒品「三級丁氧羰基去甲基愷他命」950公斤，檢方聲押洪嫌等3人獲准。

專案小組又接獲線報，另有毒品走私集團在泰國境內分裝毒品，俟機走私來台，即通報駐泰國聯絡官，與泰國警方在去年12月15日22時許，在泰國暖武里府賽肉縣倉庫內，逮捕泰女莎瓦帕，起獲夾藏於裝有白色樹薯粉末之太空包中數袋毒品，該批毒品經泰國警方鑑識人員以「拉曼光譜儀」檢驗出K他命毒品反應，共計毛重208公斤。16日凌晨3時許，警方帶同該名女嫌於曼谷住處搜索，再查獲印有「一帆風順」的312塊海洛因磚共計228公斤，經向上溯源，泰國警方查獲綽號Top的泰籍男子及泰女Toon兩名共犯，成功阻止大批毒品闖關來台，檢警目前持續擴大偵辦幕後毒品走私集團。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )