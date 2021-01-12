中部一間高中的男工友阿福（化名）發現女學生小妤（化名）心智有缺陷，只要一緊張就會全身僵直、不開口說話，趁著小妤去地下室搬椅子時，3次趁機性交，又6次將小妤載往摩鐵發生關係。法院認為阿福犯後態度良好，酌情後依趁機性交罪判2年，緩刑5年，一逃牢獄之災。

據判決書指出，工友阿福平時在校園中從事木工修繕等工作，2015年間女學生小妤常會搬教室木桌椅前往地下室找阿福維修，兩人因此認識，阿福明知小妤具有選擇性緘默症特質，容易焦慮、全身僵直、不開口說話等，但仍基於個人慾望，對小妤伸狼爪。

阿福於2016年間趁著小妤搬椅子至地下室維修時，看準她身心狀態無法抗拒，竟3次性侵得逞；2018年至2019年間，6度載著小妤前往摩鐵開房間，一解小頭慾望，甚至自備情趣用品跳蛋。

小妤淪為洩慾玩具，在個人臉書寫下日記紀錄，經家長察覺後提出告訴。法院審理時，阿福火速賠償小妤50萬，且坦承犯行，法官認其犯後態度良好、積極賠償，若判處趁機性交罪最輕本刑3年以上仍屬過重，以顯可憫恕為由，予以減刑，酌情後判2年，緩刑5年，期間交付保護管束，需另接受法治教育6場。

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(中時新聞網)