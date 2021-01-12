大陸籍「豐溢9969號抽砂船」以2200萬元法拍出。（澎湖地檢署提供／陳可文澎湖傳真）

澎湖地檢署第6次法拍大陸籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，泛亞工程公司得標。（澎湖地檢署提供／陳可文澎湖傳真）

澎湖地檢署沒入並公開拍賣大陸盜採海砂船「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，12日第6次拍賣終於拍出，國內知名泛亞工程公司溢價得標。

嚇阻大陸砂石船越界台灣海峽台灣淺灘盜採海砂，海巡署於108年10月查扣押回盜採海砂的大陸籍「長鑫36號運砂船」（1萬6468噸）及「豐溢9969號抽砂船」（4226噸）。

全案首創中華民國司法先例，以違反我國專屬經濟海域法起訴，經澎湖地方法院判決定讞宣告沒收並拍賣。

為避免拍賣的運砂船及抽砂船轉售大陸籍人士繼續違法抽取海砂，澎湖地檢署限定僅具有我國籍的自然人或法人可投標。

同時限制兩艘船舶自點交日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國的自然人或法人，航政主管機關於5年內也不得發給除籍證明，阻絕兩艘船舶回售大陸。

怎料，法拍過程一波多折，連續5次拍賣作業乏人問津都流標，衍生累積逾500萬元的停泊費等龐大支出，變成了澎湖地檢署的燙手山竽，後續是否繼續拍賣或拆除變賣仍無定案。

12日上午進行第6拍作業，泛亞工程有限公司及尚宏富有限公司投標；「長鑫36號運砂船」底標3207萬400元，泛亞公司以5139萬元溢價得標，底標1320萬元的「豐溢9969號抽砂船」，泛亞公司以2200萬元得標。

澎湖地檢署表示，兩艘船將於29日前完成點交程序，為國庫進帳7339萬元；圖時也透露泛亞工程公司表示，目前承攬的公共工程有使用抽砂船及運砂船的需求。

(中時 )