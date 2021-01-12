路透社報導，消息人士透露，英特爾計畫委由台積電代工生產第二代PC獨立顯卡「DG2」，盼此舉將有助於對抗競爭對手輝達（Nvidia Corp）的崛起。

消息人士表示，此款名為「DG2」的晶片將採用台積電尚未正式命名的新製程，而該新製程將是台積電7奈米製程的增強版。

英特爾長期以來一直是全球晶片製造技術的領導者，卻在最近幾年失去其製造優勢，該公司現在正在討論是否將部分預計於2023年推出的處理器旗艦產品委外生產。

維權投資者Third Point上個月致函英特爾董事會時，即要求英特爾考慮是否要同時兼顧晶片設計與製造業務。

除了旗艦CPU產品外，英特爾長期來一直都將晶片外包生產，並且也是台積電的主要客戶。英特爾自動駕駛子公司Mobileye負責人此前曾表示，其下一代自動駕駛車處理器將繼續採用台積電的7奈米製程。

英特爾試圖籍由其繪圖晶片打入蓬勃發展的PC遊戲市場。消息人士表示，其DG2晶片預計將於今年晚些時候或2022年初發布，將直接迎戰售價介於400美元～600美元的輝達與超微遊戲晶片。

消息人士表示，DG2晶片採用的製造技術，將比輝達去年秋天發布之最新一輪繪圖晶片所使用的三星8奈米製程更加先進，也將比超微採用台積電7奈米技術製造的繪圖晶片更勝一籌。

英特爾拒絕對此消息發表評論，台積電亦尚未回應路透社的置評請求。

英特爾高層去年曾表示將委外生產DG2顯卡，但並未透露由哪一家晶片製造商贏得這項業務，亦未說明將採用何種晶片製程。

(時報資訊)