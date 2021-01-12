觀望華府情勢與財報，周一美股四大指數僅費半指數收紅，台股今日震盪激烈大洗三溫暖，晨盤隨日韓股市開低後，有賴護國群山鎮守家園，權王台積電(2330)再衝天價597元，偕日月光投控(3711)、台達電(2308)及富邦金(2881)等聯手出擊，指數一度再衝新高15642點，惟台灣再傳出本土確診案例，恐慌性賣壓傾巢而出，指數低見15421點，終場加權指數下跌56.6點收在15500.7點，有守五日線，成交值放大至3696.01億元，暫居史上第四大。今日外資(不含外資自營商)賣超64.3141億元，投信買超34.8639億元，自營商賣超36.7278億元，三大法人賣超66.17億元。

盤面表現上，護國神山台積電(2330)今日孤掌難鳴，盤中高見 597元、市值15.37兆元，雙創歷史新高，收盤591元同步改寫新紀錄。光學雙雄大立光(3008)再遭外資逆風襲擊，高盛證降目標價至2665元，今日收低2990元，痛失3000元大關；玉晶光(3406)嚴正抗議郭明錤報告昧於事實，惟股價虎頭蛇尾跌落490元。IC封測族群逆勢有撐，日月光投控(3711)接單全滿放量收高近2%；帶動頎邦(6147)、南茂(8150)跟進走揚。電動車題材強強滾，鴻家軍中鴻準(2354)股價催油門，連兩日漲停鎖到底，激勵概念股車王電(1533)、致茂(2360)、凌陽(2401)同飆漲停。板卡族群因比特幣回檔衝擊，青雲(5386)、映泰(2399)、撼訊(6150)、麗臺(2465)殺低半根停板起跳。

新冠疫情尚未緩解，台灣驚傳本土病例再現，防疫概念股多頭重啟攻勢，口罩族群美德醫-DR(9103)、康那香(9919)、恆大(1325)亮燈漲停，南六(6504)跟進飆漲；檢測族群亞諾法(4133)、寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)亦獲買盤點火紛紛大漲。航運股再遭颶風襲擊，長榮(2603)本月遭外資及投信天天賣，今日重挫9%以上、陽明(2609)、志信(2611)皆鎖在跌停板，萬海(2615)、四維航(5608)、新興(2605)、榮運(2607)、亞航(2630)等無一倖免全數腿軟；金融股不敵賣壓一片綠，國泰金(2882)、元大金(2885)、開發金(2883)、新光金(2888)齊步走弱，富邦金(2881)去年獲利登頂、外資高喊目標價51元，股價逆勢有撐，為萬綠叢中一點紅。

台股元月來已上漲5％，「漲太快」是短線最大隱憂，目前月線乖離過大且有價增量縮跡象，顯示市場追價意願降低，投資風險意識應提高，市場聚焦外資動向，今日賣超64.31億元，累計連2日賣超達80.18億元。分析師表示，台股短線漲多，獲利了結賣壓伺機出籠，今日震盪劇烈拉回修正，惟量能仍十分充沛，收在15500點，5日均線有守，以技術面來看，台股面臨15600點、16000點兩個壓力區，未來是否持續上攻，美股財報周、本周Fed談話、台積電周四舉行的法說會所釋出的展望，將會成為關鍵，受到市場資金充沛及台灣基本面表現佳的支撐下，台股仍將有高點可期，操作上不妨留意產業能見度高、缺貨題材股波段操作。

美股勁揚帶動全球股市上漲，元月至昨日共6個交易日台股大漲824點，漲勢強勁，但因景氣仍然不錯、第一季許多廠商業績淡季不淡、資金行情持續、外資認錯回補及軋空，元月行情仍然可期；惟股價漲多後震盪將加劇，選對股才有意義，否則將賺指數卻賠價差。分析師表示，歐美疫情嚴峻，市場更期待美國政府擴大財政刺激，激勵熱錢爭相湧入台股；權王台積電基本面堅實，此波領漲台股功不可沒，看好在資金動能挹注下，加上重量級法說會登場以及第一季電子及傳產利多不斷，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點可期，向上挑戰萬六不是夢。操作選股上可聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及2021年第一季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)