世紀鋼(9958)去年第四季營收18.85億元，季減約7.5%，主要是為一家客戶代工生產水下基礎不含材料費，整體營收較第三季下滑，2020年營收仍創下新高，為64.09億元，年增166.77%，展望今年，在哥本哈根基礎建設基金(CIP)訂單進入出貨高峰，加上傳統鋼構事業續旺，全年營收力拚百億元新高。

世紀鋼去年提早完成交付沃旭的訂單後，自去年8月起開始將空閒產能用於為另一客戶代工生產水下基礎，因代工生產不含材料費，去年第四季營收未再創單季新高；公司預計該筆代工生產訂單將在今年3月結束。

展望今年，風電及傳統鋼構需求仍暢旺且出貨將持續增加，兩大事業表現續強，世紀鋼今年營收挑戰100億元，營收年增率逾五成，維持成長動能。

世紀鋼大客戶CIP的風電訂單，今年將進入出貨高峰期，整體風電合約估算約有90億元營收貢獻。在傳統鋼結構事業方面，隨著國內鋼構需求相當熱絡，預估全年占營收比重15~20%。

展望未來，世紀鋼後續瞄準加拿大北陸能源(NPI)、台電離岸風場二期計畫，若公司成功拿下兩張大訂單，將帶動2022年後持續保持高成長動能。

世紀鋼去年第四季營收維持高檔，全年獲利可望優於前年的表現。

去年開始，世紀鋼受惠離岸風電相關產品出貨續增，第三季營收創新高，單季EPS約為1.35元，前三季營業淨利跳增至10億元，比前年同期的小虧0.3億元大幅好轉；前三季每股稅後淨利2.94元。

世紀鋼去年第三季營收20.37億元、季增約55.14%，單季稅後淨利為2.86億元、季增32.4%，單季EPS為1.35元，再創本業獲利新高紀錄。前三季營收45.24億元、年增217.02%；營業淨利10.01億元；雖前年第三季業外淨利有6.43億元，去年前三季靠著離岸風電事業賺贏前年同期；前三季稅後淨利6.18億元、年增1.64%，每股稅後淨利2.94元。

(時報資訊)